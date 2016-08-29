Навіть одна безсонна ніч вкрай негативно впливає на нейронні зв'язки - вчені

Як передає The Sydney Morning Herald, вчені зрозуміли, чому сон настільки важливий.

Виявляється, період сну дозволяє перенастроювати важливі мозкові зв'язки між нейронами, які під час неспання працюють неефективно, позаяк "забиваються". Відбувається перезавантаження систем, важливих для побудови і збереження спогадів, здатності до навчання і взаємодії з навколишньою реальністю.

Читайте такожДефіцит сну призводить до запальних процесів

Лише однієї безсонної ночі достатньо, щоб постраждав мозок від перевантаження і не зміг налаштувати синаптичні зв'язки між нейронами. А ось хороший сон дозволяє сигналам нейронів пробитися через інформаційний "шум", поліпшити здатність до кодування або запам'ятовування нової інформації. Вчені з'ясували це, порівнявши синаптичну активність у 20 осіб після ночі міцного сну і ночі без сну. Виявилося, мозок, позбавлений нічного сну, більше збуджується.

Читайте такожНаявність поруч чуйного партнера покращує сон

Також фахівці використовували магнітні імпульси, щоб зімітувати виникнення мозкової активності, що використовується для кодування нових спогадів. І у людей, позбавлених нічного сну, була слабша синаптична відповідь, вони гірше справлялися з вправою на пам'ять. Також у крові людей. які не спали, було менше BDNF - молекули, що регулює синаптичну пластичність, необхідну для пам'яті і навчання. Примітно: деякі дослідження показували, що терапевтичне обмеження сну може поліпшити настрій у людей з депресією.