Вчені з'ясували, як при меланомі ракові клітини ширяться організмом

Ізраїльські вчені змогли зрозуміти, яким чином при меланомі ракові клітини поширюються по всьому тілу. Їхнє дослідження наблизило людство до перемоги над однією з найагресивніших форм раку, пишуть Новини Ізраїлю.

Прориву, зробленого ізраїльськими вченими, науковий журнал Nature Cell Biology присвятив матеріал, анонс якого винесено на обкладинку.

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Вчені дійшли висновку, що на початковому етапі клітини меланоми, що знаходяться на епідермісі (зовнішньому шарі шкіри), починають посилати "дрібні бульбашки", що містять генетичний матеріал в дерму, який викликає її зміни і потрапляє в кровоносні судини і лімфу. Це дозволяє потім "транспортувати" ракові клітини по всьому організму.

Дослідники не тільки розкрили механізм поширення меланоми, але і знайшли спосіб уповільнити її переродження з неагресивного новоутворення в агресивну і невиліковну форму. Доктор Карміт Леві говорить, що дослідження, в якому вона брала участь, вперше надало лікарям інструмент діагностики на ранній стадії, якого до цього не було.

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За словами доктора Леві, для створення ліків проти меланоми вченим може знадобитися кілька років.

У дослідженні брали участь учені Тель-Авівського університету, лікарі лікарень "Вольфсон" і "Шиба", а також німецькі вчені з дослідницького центру в Гейдельберзі.