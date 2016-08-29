Дослідники пояснили унікальність слини людини

Людська слина здатна знешкоджувати мікроби завдяки невеликим мутаціям в єдиному гені. Це стверджують американські і грецькі вчені, що опублікували статтю в журналі Scientific Reports, коротко про відкриття пише Popular Science.

Читайте такожТест слини підкаже, чи готовий чоловік стати батькомГен MUC7 кодує один з білків в слині. Деякі ділянки ДНК в даному гені повторюються. Вчені поставили за мету зрозуміти, як ці тандемні дуплікації допомогли приматам отримати слину сучасного типу. З'ясувалося, що тільки у цієї групи тварин розвинувся той фрагмент гена MUC7, який відповідає за протигрибкові білки. Цілком можливо, вчені не виключають, що на певному етапі еволюції приматам чинили загрозу отруйні гриби.

П'ять-шість тандемних дуплікацій на MUC7 знайшли у Homo sapiens, у горил — чотири-п'ять, у орангутанів — шість-сім. Очевидно, невеликі відмінності відповідають за в'язкість і за антимікробні властивості слини різних видів.

Читайте такожПухлини голови і шиї запропонували виявляти за аналізом слиниДослідники стверджують, що велика різноманітність тандемних дуплікацій у споріднених видів є вкрай рідкісним явищем. І у приматів воно стало «паливом для швидкої еволюції».