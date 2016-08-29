Учені розробили систему сенсорів, які прогнозують падіння людини за три тижні

Падіння – часта причин травм, особливо серед літніх людей у віці старше 65 років. Мільйони людей щорічно падають і наслідки падінь можуть бути досить серйозними – серед них переломи, черепно-мозкові травми і навіть смертельний результат. В похилому віці процес відновлення після падінь може бути досить тривалим, а в деяких випадках повністю повернутися до нормального життя не вдається.

Читайте такожКальцій зміцнює кісткиВчені з Університету Міссурі (University of Missouri) вирішили використовувати для запобігання падінь спеціальні датчики, які здатні оцінювати швидкість пересування і відстань між кроками однієї і тієї ж ноги, повідомляє Медпортал. Сенсори здатні стежити за ходою і оцінювати її особливості, а також можуть фіксувати зміни і передбачати можливий ризик падінь ще за три тижні до того, як вони відбудуться.

Мерилін Ранц (Marilyn Rantz) і її колеги з'ясували, що зниження швидкості пересування на 5 см в секунду свідчить про зміну ходи і підвищує ризик падінь протягом найближчих трьох тижнів на 86%. Вкорочення кроку теж було тривожним фактором, який збільшував удвічі імовірність упасти.

Читайте такожЛіки від діабету підвищують ламкість кістокОтримання даних про те, що хода змінюється і ризик падінь зростає, дозволить своєчасно вжити заходів, наприклад, приділяти літньому пацієнтові більше уваги, обстежити його або навіть призначити необхідне лікування. Сенсори також допомагають літнім людям бути більш незалежними і самостійно пересуватися.