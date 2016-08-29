Німеччина збільшує на 1 млн євро допомогу на гуманітарні заходи Червоного Хреста в Україні

Федеральний уряд Німеччини збільшує на 1 мільйон євро допомогу на гуманітарні заходи Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні на період 2016-2017 років.

Про це УНІАН повідомили у відділі преси і роботи з громадськістю Посольства ФРН в Україні.

«Підтримка надається в рамках проекту «МКЧХ - допомога, захист, профілактика та коопераційні зв’язки в Україні у 2016-2017 рр.» («ICRC Assistance, Protection, Prevention and Cooperation Activities in Ukraine 2016-2017»). Після того як Німеччина на початку цього року уже виділила на підтримку проекту 7 млн євро, наразі прийнято рішення про збільшення обсягів фінансування ще на 1 млн євро. У 2015 році Німеччина профінансувала гуманітарні заходи МКЧХ в Україні у розмірі 3 млн євро», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, сума коштів, виділена урядом Німеччини на поточний та наступний роки для підтримки численних гуманітарних заходів і проектів Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні складає 8 млн євро.

Німецькі дипломати уточнили, що пріоритет діяльності МКЧХ спрямований на східну Україну і охоплює такі напрями як медична допомога, лікування психічних травм, підтримка закладів охорони здоров’я, профілактичні заходи, забезпечення продуктами харчування і предметами особистої гігієни, водопостачання, навчання медичного та доглядального персоналу, пошук зниклих безвісти осіб і возз'єднання сімей, опікування в'язнями, збір інформації про небезпеку у вигляді мін та залишків бойових засобів.

Читайте такожЧервоний Хрест планують задіяти у процесі звільнення заручників на Донбасі У посольстві переконані, що ці заходи роблять важливий внесок у подолання наслідків триваючого на сході України конфлікту і приносять користь внутрішньо переміщеним особам, а також родинам у громадах, які прийняли біженців, та постраждалим від конфлікту людям по обидва боки лінії розмежування у Донецькій і Луганській областях.