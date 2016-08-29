Бразильські експерти радять міняти сонячні окуляри кожні два роки

Як передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, сонячні промені з часом пошкоджують лінзи і вони починають пропускати все більше УФ-випромінювання. А без адекватного рівня захисту від УФ очі можуть сильно постраждати.

Експерти закликають встановити термін придатності окулярів. Нова система перевірки повинна гарантувати, що сонячні окуляри безпечні протягом двох років. Рівень сонячного опромінення варіюється в різних куточках світу. У тропічних країнах відзначається найвищий рівень і влітку, і взимку. І в південній півкулі окуляри варто міняти частіше, ніж у північній.

Читайте такожСонцезахисні креми впливають на репродуктивну функцію чоловіківДо речі, лінзи можуть втратити міцність через постійний вплив сонця. Такі зношені лінзи загрожують набряками, катарактою, пошкодженнями макули. Зараз використовується система перевірки сонячних окулярів, в рамках якої лінзи піддають впливу джерела світла протягом 50 годин на відстані 30 сантиметрів. Але тепер експерти впевнені: цього недостатньо.