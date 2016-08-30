Вчені розробили тест, що дозволяє діагностувати хворобу Паркінсона до появи перших симптомів

Вчені з Університету Едінбурга (University of Edinburgh) розробили діагностичну систему та вже випробували її на невеликій групі пацієнтів, пише Мedicalxpress. У ході діагностики визначається наявність у клітинах головного мозку альфа-синуклеїну - білка, що входить до складу тілець Леві. Утворення скупчень альфа-синуклеїну є одним з ознак хвороби Паркінсона і деяких форм деменції.

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Деяка кількість альфа-синуклеїну є у головному мозку здорових людей, саме тому більшість тестів, заснованих на визначенні кількості цього білка в клітинах мозку не дозволяли точно встановити діагноз. Новий же тест виявився значно досконалішим – за його допомогою не тільки виявляють присутність білка, але і досліджують в'язкість альфа-синуклеїну, яка виявилася різною у здорових людей і тих, хто входив у групу ризику.

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Автори перевірили ефективність тесту на 35 зразках, 15 з яких належали здоровим людям. За допомогою нової системи вони змогли вірно діагностувати хворобу Паркінсона у 19 випадках з 20 і виключити захворювання у всіх тих, хто був здоровий. Тест також годиться для діагностики деменції, пов'язаної з тільцями Леві, а ось для виявлення хвороби Альцгеймера він не підходить.

Елісон Грін (Alison Green) пояснила, що подібну методику вчені вже застосували для розробки тесту, призначеного для діагностики хвороби Крейцфельдта-Якоба, серйозного і невиліковного зараз нейродегенератівного захворювання.