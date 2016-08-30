Комп'ютерні ігри діють як седативні засоби - дослідження

Домінік Шассар (Dominique Chassard) і його колеги з Hospices Civils de Lyon розповіли, що винайшли засіб, який може ефективно замінити седативні препарати, знизивши рівень занепокоєння у дітей та їхніх батьків перед операцією, пише Medical Xpress. Це — комп'ютерні гри на планшеті. Лише 20 хвилин гри діяли, на загальну думку вчених, дітей, їхніх батьків і медиків, краще, ніж мідазолам (одне з найпоширеніших седативних засобів).

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У дослідженні брали участь 112 дітей від 4 до 10 років разом з батьками. Юні пацієнти були розділені на дві групи, в одній дітям перед операцією давали мідазолам орально або ректально (54 дитини), у другій діти до введення анестезії грали на планшеті протягом 20 хвилин — в ігри, які підходять їм за віком (58 дітей). Рівень занепокоєння вимірювали чотири рази у дітей і тричі — у їхніх батьків. Дітей опитували в момент прибуття в лікарню, потім при відділенні від батьків, під час введення анестезії, а також після операції, батьків — так само, виключаючи момент введення анестезії. Медичним сестрам також було запропоновано оцінити, наскільки добре пройшло введення анестезії за десятибальною шкалою. Після хірургічного втручання батьки також відповідали на запитання з приводу їх задоволеності анестезією. Зміни в поведінці після процедури фіксувалися за допомогою спеціального опитувальника.

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Дослідники виявили, що рівень занепокоєння у батьків, і у дітей був приблизно аналогічний в обох групах, і при цьому у тій групі, де діти грали перед операцією на планшеті, і батьки, і медичні сестри були більш задоволені процесом введення анестезії, їх оцінки за шкалою від 1 до 10 у середньому були вище, ніж у групі мідазоламу. Доктор Шассар додав, що використання iPad або будь-якого іншого планшетного комп'ютера допоможе зробити очікування операції менш стресовими без застосування седативних медикаментів.