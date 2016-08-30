Вчені США виявили невідомий досі вірус з незвичайними властивостями

Вірус Guaico Culex (GCXV) – мультикомпонентний вірус, який був виявлений в організмі комарів. Раніше вважалося, що мультикомпонентні віруси здатні заражати лише рослини і гриби. Зараз же Guaico Culex був знайдений у комарів, що мешкають в Тринідаді, пише ScienceAlert. Його виявили при вивченні вірусів, що переносяться комарами. Такі дослідження проводилися в цілях запобігання епідемій, подібних епідемії вірусу Зіку у Бразилії.

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Генетичний матеріал вірусу Guaico Culex з незрозумілих поки вченим причин розділений на п'ять частин, кожна з яких індивідуально упаковані. Для зараження необхідні чотири з них. Джейсон Ладнер (Jason Ladner) вважає, що п'ята частка використовується в якості запасної або визначає, наскільки виявиться смертельним вірус після зараження.

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Інфікувати ссавців вірус, здається, не здатний, проте вчені виявили, що вірус Guaico Culex є близьким родичем сегментованих джингменвірусів, які можуть заражати мавп. Свідчення присутності вірусу були виявлені в організмі угандійського червоного колобуса. Відомо, що більшість вірусів, що заражають таких мавп, можуть представляти небезпеку і для людей.