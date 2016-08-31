Забруднення повітря є однією з можливих причин хропіння - медики

Вчені з Університету Бергена проаналізували дані 12000 осіб, повідомляє meddaily.ru з посиланням на Standard Digital. Дослідження показало, що люди, що регулярно піддаються впливу вихлопних газів автомобілів, частіше хропуть уві сні і вдень відчувають сонливість.

Фахівці встановили: від хропіння частіше страждали чоловіки, а від сонливості - жінки. На думку вчених, вихлопні гази і шум доріг знижують якість сну людей. Ймовірно, забруднення повітря викликає запалення дихальних шляхів. Через це людина починає хропіти.

Читайте такожКомп'ютерні ігри діють як седативні засоби - дослідженняДослідники припускають: можливо, сонливість вдень переживають ті жінки, у яких хропуть чоловіки. Також експерти відзначають, що жити біля "жвавої" дороги так само небезпечно, як викурювати 10 сигарет в день.