Вчені розробляють крихітний датчик, який виявить діабет за секунди

Вчені з Інституту теоретичної та прикладної електродинаміки РАН створюють матеріали, які мають особливі властивості — зазвичай розробка в установі ведеться для потреб авіаційної промисловості та космонавтики, однак потім результат можна використовувати і в інших галузях. Так, метаматеріали з властивостями розсіювання радіохвиль будуть корисні для медиків — на їх основі наукові працівники інституту створили середовище, яке при контакті з кров'ю буде виявляти в ній ознаки діабету, а в майбутньому, можливо, ще і серцево-судинних захворювань, повідомляє Медпортал.

Читайте такожСупова дієта знижує ризик розвитку діабету на 90%«Тут ми використовуємо зворотний бік ефекту розсіювання — при нанесенні крові на метаматеріали сигнал від молекул білків у крові людини може збільшуватися в десятки тисяч і навіть сотні тисяч разів», — пояснив старший науковий співробітник ІТПЕ Андрій Саричев.

Пристрій розробленого вченими композитного матеріалу буде мати дуже невеликий розмір — всього близько міліметра. При підключенні такого датчика до планшетному комп'ютера або смартфону буде потрібно всього кілька секунд, щоб отримати результат — посилені сигнали розкажуть про те, чи знайдені в крові людини маркери діабету.

Читайте такожВчені перемогли діабет 2-го типу за допомогою тренувань і спеціального екстрактуЗараз ті тести, які використовуються для визначення наявності діабету, проводяться в спеціальних лабораторіях і дають результат протягом кількох годин. Новий аналіз буде значно швидшим і компактнішим, і ним можна буде оснастити бригади швидкої медичної допомоги. За дев'ятибальною авіаційною шкалою готовність виробу можна оцінити на шістку — тобто в певних умовах прототип вже перевіряли.