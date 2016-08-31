Вчені виявили фермент, який впливає на розвиток алкоголізму

Дефіцит цього білка призводить до тривалого вживання спиртного, незважаючи на несприятливі наслідки згубної звички. Стаття вчених опублікована в журналі Molecular Psychiatry.

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Фермент PRDM2 виробляють нервові клітини лобової частки головного мозку. Він контролює активність декількох генів, що беруть участь у передачі сигналів між нейронами. Якщо виробляється занадто мало PRDM2, нервові імпульси перестають генеруватися. У результаті людині стає важко контролювати свою поведінку, навіть якщо вона цього хоче.

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Вчені провели ряд експериментів на щурах з алкогольною залежністю. Встановлено, що у тварин значно знижена швидкість синтезу PRDM2, що, в свою чергу, призвело до порушення контролю над імпульсивною поведінкою. Гризуни продовжували пити спиртне, навіть якщо це було пов'язане з неприємними відчуттями. Аналогічну картину дослідники спостерігали у тварин, у яких виробництво ферменту в лобних частках мозку було штучно пригнічено.

За словами авторів статті, отримані результати допоможуть розробити ефективні лікарські препарати, які могли б відновити синтез PRDM2 в нервових клітинах.