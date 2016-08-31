Люди з першою групою крові важче переносять холеру - епідеміологи

Холерний токсин діє на людей по-різному залежно від групи крові. Виявляється, перша група крові пов'язана з більш сильною активацією ключової молекули. Це підвищує ризик розвитку важкої форми захворювання з сильною діареєю.

Отже, токсин активує важливу сигнальну молекулу в клітинах кишечника. Якщо сигнальної молекули багато (у людини з першою групою крові її майже вдвічі більше, ніж у людини з іншою), то почнеться діарея (виведення електролітів і води), пише Мeddaily.ru з посиланням на The Times of India. А холеру, якраз, характеризує тяжка діарея, що загрожує зневодненням, шоком і смертю.

Читайте такожВ Америці вперше схвалено застосування вакцини проти холериЗахворювання викликає бактерія Vibrio cholerae, яка вражає клітини тонкого кишечника. Ще 40 років тому епідеміологи помітили, що люди з першою групою крові частіше потрапляють до лікарні з холерою, ніж особи з іншими групами крові. Тепер вони знають чому.