Учені розробили методику, яка позбавляє людину від фобії павуків

Фобія павуків (арахнофобія) - одна з найсильніших. Існує методика лікування даної фобії. Людину змушують контактувати з джерелом свого страху. Вважається, мозок поступово звикає і народжується новий, безпечний спогад, що перекриває негативні спогади, асоціації. Але, як зазначає Мeddaily.ru з посиланням на Medical News Today, новий спогад не завжди тримається довго.

Тобто з часом фобія може повернутися. Університет Упсалі і Каролінський інститут з'ясували, як закріпити новий позитивний спогад. Вони спробували порушити відновлення спогадів про страх. Зазвичай, коли людині нагадують про який-небудь об'єкт, спогади стають нестабільними, оскільки вони зберігаються повторно. І це повторне збереження називається повторна консолідація спогадів. Якщо повторне формування спогадів порушити на цій стадії, сам спогад можна буде змінити.

Читайте такожПідвищений рівень тестостерону у матері - причина тривожності дитиниВчені показували людям з арахнофобією фотографії павуків. У цей момент оцінювався рівень активності в мигдалині (пов'язана зі страхом). Фотографії активували спогади про страх (спочатку показували трохи фотографій), а потім контакт з джерелом страху став сильнішим. На наступний день люди знову розглянули фотографії. На другий день рівень активності в мигдалині був значно нижчим у учасників дослідження, порівняно з контрольною групою. Це говорило про те, що страх слабшав. За словами вчених, навіть застарілий спогад можна зробити нестабільним.