Нічні операції вдвічі частіше закінчуються летально - дослідження

А ще, на думку вчених Університету Макгілла, люди, що переживають операцію в кінці робочого дня або ввечері (не дуже пізно), мають підвищений ризик смерті після операції в порівнянні з людьми, чия операція проходила в робочі години вдень, пише Мeddaily.ru з посиланням на News.com.au.

Вчені зробили свої висновки, відштовхуючись від статистики однієї лікарні за 2010-2015 роки. За п'ять років було проведено приблизно 40000 операцій більш як на 33000 пацієнтів. Виявилося, операції, що проводилися між 23:30 та 07:29, в 2,17 разу частіше закінчувалися смертю порівняно з операціями, які проходили з 07:30 до 03:29 (стандартний робочий час в лікарні).

Читайте такожВчені встановили: діти, що народжуються на вихідних, часто помирають у перші 7 днів життяА ось пацієнти, яких оперували в районі 03:30, 23:29, в 1,43 разу частіше помирали порівняно з пацієнтами, яких оперували в стандартний час. Все це наочно показує, що екстрені нічні операції нерідко закінчуються погано.