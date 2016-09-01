Доступність електронних сигарет скорочує поширення куріння - ЗМІ

Огляд наукових даних свідчить, що використання електронних сигарет має довгостроковий перспективний потенціал як до значного скорочення кількості курців, так і до зменшення кількості випалених сигарет тими, хто хоче продовжувати палити в тих країнах, де виробництво, продаж і використання електронних сигарет залишалися легальними і вільними від втручання контролюючих органів, пише Апостроф з посиланням на наукові дослідження..

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Після того, як стало відомо, що курці мають тенденцію вмирати раніше від різних захворювань, включаючи рак легенів і хвороби серця, уряди країн, фахівці в області охорони здоров'я і тютюнові компанії прагнули розробити "безпечні" сигарети. До 1970-х років стало ясно, що проблема паління полягає в димі, котрий містить близько 7000 хімічних речовин, багато з яких є токсичними. Нікотин - хімічна речовина в сигаретах, яка найбільше асоціюється із задоволенням, в значній мірі є безпечним і нешкідливим. За словами британського психіатра Майкла Рассела, люди "палять задля нікотину, але помирають від смоли." Хоча в 1970-х і 1980-х роках було досягнуто деяких успіхів у розробці продуктів, що доставляли б нікотин в менш шкідливий спосіб, попит споживачів був незадовільний.

Пізніше, в 2003 році, пекінський фармацевт Хон Лік винайшов новий пристрій, який випаровував рідкий нікотин на основі пропіленгліколю, змішаного з ароматизаторами. Пан Хон назвав ці пристрої "електронними сигаретами”, і в 2004 році його компанія почала продавати їх під брендом Ruyan, що означає "подібний до паління". З 2005 року компанія Ruyan почала експортувати свої пристрої.

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Ці ранні "сигаретоподібні" випарні пристрої привернули увагу курців, деякі з яких використовували їх, щоб кинути палити, в той час як інші застосовували з метою скорочення кількості викурених сигарет. Із зростанням попиту на ринку з’явилися конкуренти, котрі розробляли нові девайси, прагнучи запропонувати користувачам кращий досвід за нижчою ціною. У 2008 році Там і Уменьшилась Шейк винайшли новий сигаретоподібний випарний пристрій, який мав більшу ефективність при доставці нікотину; і назвали його "картомайзер".

Захоплені користувачі-вейпери створили інтернет-форуми для обговорення всіх аспектів цих нових пристроїв, в тому числі - їх модифікації. Експерименти в домашніх умовах, в поєднанні з обміном отриманим досвідом через ці форуми допомогли вдосконалити девайси до більш ефективних. Одною з особливо важливих інновацій стала розробка способу підключення до картомайзеру великих батарей. Співтовариство прихильників електронних сигарет виступало за використання стандартизованого провідника для такого зв'язку - з тим, щоб створити конкуренцію серед постачальників.

Ухвалення стандартів щодо матеріалів, спочатку для невеликих пристроїв, а потім – і для більших, забезпечило можливість взаємозамінності компонентів. Компанії, люто конкуруючи одна з одною, швидко створили більш ефективні деталі, включаючи більш потужні батареї і нові способи зберігання і нагрівання "е-рідини". Незабаром вейпери змогли купувати готові екземпляри, які мали більш високу якість, ніж ту, якої вони самі могли досягти за рахунок власних домашніх модифікацій. А інновації тривали, забезпечуючи різноманіття потужних девайсів, регулювання температури нагрівальних спіралей, а також більш низьку вартість вапоризуючої ручки для масового ринку. У той же час багато компаній - від крихітних магазинів до широкомасштабних інтернет-підприємств - почали конкурувати за поставку електронних рідин.

У поєднанні з цим значне і розповсюджене різноманіття електронних пристроїв і рідин почало привертати все більшу кількість бажаючих перейти від паління до вейпінгу. Не було б перебільшенням описати даний процес як докорінну революцію. Цей переворот визначався споживачами від самого початку (Хон Лік був мотивований до розробки першого сигаретоподібного пристрою - його батько помер від раку легенів, і він сам також палив, тому хотів створити безпечний спосіб споживання нікотину).У багатьох країнах тютюнові компанії тепер розглядають вейпінг як майбутнє і пропонують нові продукти для задоволення зростаючого попиту. Принаймні дві компанії розробили на даний момент передові продукти, які утворюють пар за допомогою нагрівання, а не горіння тютюну; вони також можуть запропонувати більш привабливе і ефективне рішення для курців, які не хочуть переходити на сигарети на основі е-рідини.

Вплив парової революції на здоров'я населення на сьогоднішній день вже є значним. Мільйони курців перейшли повністю на паління електронних сигарет, і ще мільйони використовують вейпінг, щоб зменшити загальну кількість викурених сигарет. Експерти, які оцінювали пар, отриманий шляхом нагрівання електронної рідини у вапоризуючих пристроях, виявили, що він містить лише малу частину від кількості хімічних речовин в тютюновому димі, і більшість з них є нешкідливими. Найкращий на даний момент вирахуваний прогноз ризику від випару електронних сигарет оцінюється приблизно в 5% від ризику, пов'язаного з палінням звичайних тютюнових сигарет. Ця оцінка була зроблена вельми знаною і досвідченою незалежною групою лікарів, фармакологів, економістів та інших. Вона була визнана найкращою як в громадському уряді охорони здоров'я, так і в Королівському коледжі лікарів у Великій Британії.

У той час коли вейпінг став загальновідомим як більш безпечний, ніж куріння, процес, були підняті питання стосовно того, чи може паління електронних сигарет призвести до збільшення кількості молоді, котра рано починає курити. Проте немає доказів на користь цих побоювань. Хоча деякі дослідження показують, що певна частка молодих людей, які експериментують з електронними сигаретами, схильна експериментувати зі звичайними сигаретами, це відбувається в значній мірі тому, що такі молоді люди мають більш високу пристрасть до участі у всьому новому або є схильними до ризикованої поведінки. Іншими словами, багато хто з тих молодих людей, які пробували електронні сигарети, а потім - звичайні, з максимальною вірогідністю спробували б курити, навіть якщо вони не ознайомились би з дією електронних сигарет. Оскільки більшість випадків використання електронних сигарет молоддю відбувається з застосуванням рідин, що не містять нікотину, здається малоймовірним, що молоді люди курять через пристрасть до нього.

Крім того, інтерв'ю з молодими людьми, які регулярно курять електронні сигарети, показали, що більшість з них припускають, що вейпінг вельми відрізняється і вважається менш ризикованим, ніж куріння. Соціальні опитування свідчать, що чим більше молодих людей користуються електронними сигаретами, тим менше куритимуть звичайні. І хоча спостерігається загальне зниження куріння серед молоді в США, в тих штатах, де доступ до електронної випарної продукції законодавчо обмежений, темпи зниження були нижчими, мабуть, через те, що в цих місцях менша кількість молодих людей має змогу використовувати електронні сигарети в якості заміни звичайному курінню. Саме тому здається досить резонним на основі даних доказів зробити висновок про те, що в той час як деякі молоді люди, ймовірно, дійсно починають палити після експериментів з електронними сигаретами, значно більше молодих людей надають перевагу вейпінгу замість куріння. В результаті, в тих місцях, де вейпінг став більш розповсюдженим, все менше молодих людей палять, а ті, хто палить – роблять це рідше. Таким чином, куріння електронних сигарет витісняє паління звичайних, що несе за собою потенційно величезні переваги в області суспільної охорони здоров'я.

Беручи до уваги час і майбутні інновації, вейпінг має довготривалий перспективний потенціал до значного скорочення як числа людей, які палять, так і кількості викурених сигарет тими, хто хоче продовжувати палити. Протягом наступних двох-трьох десятиліть вейпінг може поступово повністю замінити куріння, тим самим рятуючи безліч життів.

Однак для продовження парової революції важливо, щоб виробництво, продаж і використання електронної продукції залишалися легальними. Дані свідчать про те, що в тих юрисдикціях, де електронні випарні продукти регулюються як споживчі товари (тобто, не підлягають специфічному конкретизованому контролю в якості лікарських засобів/медичних пристроїв або тютюнових виробів), виробники швидко створили інноваційні пристрої і мали більше можливостей бути ближчими до користувачів, мати змогу дати відповідь на питання вейперів. Саме тому дуже важливо, щоб виробники, роздрібні торговці і споживачі були вільні від надмірного втручання регулюючих органів.

Всесвітня організація охорони здоров'я та її проект – Конвенція із боротьби проти тютюну (FCTC) - мають значний вплив на внутрішню політику по відношенню до тютюну в багатьох країнах. У 2014 році на 6-ій Конференції Сторін учасників FCTC сторони лишили відкритим питання стосовно того, як краще контролювати електронні продукти для вейпінгу. З тих пір підтвердження інформації стосовно переваг від вейпінгу для суспільної охорони здоров'я були вражаючими - як описано в даному дослідженні. Дуже важливо, щоб уряди, що відвідають сьому Конференцію Сторін FCTC, яка пройде в Делі в листопаді 2016 року, взяли до уваги ці нові фактичні дані і прийняли курс на політику підтримки, щоб не створювати зайвих перешкод для розробки, просування, продажу і використання електронних продуктів для вейпінгу.