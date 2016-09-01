Вірус Зіка може зумовлювати глухоту у новонароджених немовлят - вчені

Бразильські вчені з'ясували, що близько 6% новонароджених, які з'явилися на світ з цим пороком, також страждають порушеннями слуху, пише StatNews.

Про це ускладнення раніше не було відоме, хоча інші дослідні групи вже показали, що вірус Зіка може викликати не тільки мікроцефалію новонароджених, але і, наприклад, синдром Гійєна-Барре у дорослих.

Дослідження було проведено в одній з бразильських лікарень. Вчені обстежили 70 дітей з мікроцефалією. Всі діти пройшли аудіотести в різному віці: наймолодшому з них було 16 днів, а найстаршому – 10 місяців. Серед обстежених дітей була пара близнюків, в якій лише одна дитина був вражена вірусом Зіка – у нього була зафіксована двостороння приглухуватість, другий же виявився абсолютно здоровий. Це порушення слуху було виявлено у 5 дітей, один з яких проходив курс лікування антибіотиками, що також могло спровокувати приглухуватість. В інших випадках дослідники пов'язують проблеми зі слухом саме з зараженням вірусом Зіка.

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Автори відзначають, що діти, які могли заразитися в ході утробного розвитку, повинні регулярно проходити аудіоскринінг, що дозволить вчасно виявити проблеми зі слухом. Глухота може розвиватися поступово, а слух – погіршуватися з часом. Ці порушення можуть виникнути також у тих малюків, чиї матері перенесли лихоманку Зіку, але це не призвело до розвитку у дітей мікроцефалії.

Вчені припускають, що порушення слуху пов'язані з ушкодженнями головного мозку, що виникають під дією вірусу Зіка. Відомо, що втрата слуху також може виникати після зараження на краснуху і цитомегаловірус, які також здатні викликати мікроцефалію.



