Вчені виявили 4 біомаркера інсульту

У пацієнтів, які за підсумками аналізу крові мали підвищені показники одного з цих біомаркерів, ймовірність розвитку гострої серцево-судинного захворювання зростала на 25-33%, пише Medical Xpress. Автор дослідження Ашкан Шоаманеш (Ashkan Shoamanesh) з Університету Макмастера (McMaster University) заявив, що ідентифікація людей, що належать до групи ризику допоможе вирішити, кому нові або вже перевірені методи лікування принесуть найбільшу користь.

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У рамках дослідження вчені виміряли рівень 15 біомаркерів в крові у 3224 учасників. У жодного з них раніше не було інсультів, середній вік реципієнтів становив близько 61 року. Протягом 9 років після початку роботи інсульти трапилися у 98 учасників. Виявилося, що з 15 біомаркерів з інсультом асоціюються 4. Підвищений рівень фактора росту ендотелію судин означав 25-відсоткове підвищення ймовірності інсульту, C-реактивного білка — 28-відсоткове, а збільшення кількості гомоцистеїну і рецептора 2 фактора некрозу пухлин у крові вели до підвищення ризику настання інсульту на 32 і 33 відсотки відповідно. Додавання цих чотирьох біомаркерів до стандартних факторів впливу (вік, стать, рівень холестерину, артеріальний тиск) дало можливість більш точно передбачити, хто з пацієнтів має найвищі шанси постраждати від інсульту.

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Ашкан Шоаманеш при цьому підкреслив, що зазначені біомаркери лише асоційовані з інсультом, але не провокують його. Крім того, вимірювання були проведені одноразово, і в дослідженні не враховувалися можливі інфекції, хронічні захворювання та інші стани, які могли б вплинути на результат. Учасники в основному були європейцями, і висновки можуть не стосуватися представників інших рас.