В США сотні людей заразилися на гепатит А після вживання полуниць з Єгипту

Понад 50 осіб у п'яти штатах США заразилися на гепатит А після вживання напою із замороженої полуниці, імпортованої з Єгипту, повідомляє сайт foodsafetynews.com.

Згідно вказаного джерела, ці напої подавалися в мережі кафе Tropical Smoothie Café.

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Найбільше заражень, не менше 44, в штаті Вірджинія. Інформація про зараження гепатитом після вживання єгипетської полуниці надходили також з штатів Меріленд, Північна Кароліна, Орегон і Вісконсін.

Мережа Tropical Smoothie Café вже прибрала зі складів заморожену полуницю, імпортовану з Єгипту.

Але є побоювання, що кількість хворих може зростати, так як у захворювання тривалий інкубаційний період.

Гепатит A (хвороба Боткіна) — гостре інфекційне захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту A. Вірус добре передається через заражену їжу і воду, щорічно інфікуються вірусом близько десяти мільйонів осіб. Інкубаційний період становить від двох до шести тижнів, в середньому — 28 днів.

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У країнах, що розвиваються, і в районах з недостатнім рівнем гігієни коефіцієнт захворюваності на гепатит A високий і сама хвороба переноситься в ранньому дитинстві у стертій формі. Зразки океанічної води досліджують на наявність вірусу гепатиту A при вивченні якості води.

Гепатит A не має хронічної стадії розвитку і не викликає постійних ушкоджень печінки. Після інфікування імунна система утворює антитіла проти вірусу гепатиту A, які забезпечують подальше імунітет. Захворювання може бути попереджено вакцинацією. Вакцина проти вірусу гепатиту A ефективно стримує спалаху захворювання по всьому світу.