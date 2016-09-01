Медитація допомагає подолати стрес - дослідження

Їх розділили на 2 групи. Жінки провели 6 днів на курорті в Каліфорнії. Половина просто відпочивала, а решта відвідувала курс медитації. Решта 30 учасниць займалася медитацією тривалий час, повідомляє Меддэйли.

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Фахівці оцінили зміни в 20000 генів. Також вчені зібрали зразки крові і опитали учасниць до, відразу після їх перебування на курорті, а також місяць і десять місяців. Дослідження показало: у всіх жінок відбулися певні зміни на генетичному рівні. Зокрема, суттєво змінилася активність генів, пов'язаних з реакцією на стрес і функції імунної системи.

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Ще в учасниць підвищився рівень суб'єктивного благополуччя. Позитивний ефект зберігався до одного місяця. Однак у жінок, які на курорті почали медитувати, рівні стресу і депресії залишалися низькими набагато довше, ніж у тих, хто просто відпочивав. Крім того, молекулярні мітки в учасниць, які медитували давно, і у тих, хто не медитував, відрізнялися.