Вітамін А здатний протистояти раку товстої кишки - дослідження

Давно відомо, що ретиноєва кислота (форма вітаміну А) знижує рівень запалення в кишечнику. А рак товстої кишки тісно пов'язаний із запаленням. Так, запальні захворювання кишечника, такі як неспецифічний виразковий коліт, збільшують ризик цього виду раку, передає meddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Співробітники Стенфордського університету провели дослідження на мишах з раком товстої кишки. Вони помітили, що рівні ретиноєвої кислоти в кишечнику гризунів були знижені. Підвищення рівня ретиноєвої кислоти уповільнювало прогресування захворювання. Крім того, дослідження показали: у хворих на рак товстої кишки з високими рівнями в організмі білка, який розщеплює ретиноєву кислоту, результат захворювання частіше буває несприятливим.

Читайте такожЧим небезпечне передозування вітаміну А Вчені сподіваються, що їх висновки допоможуть у розробці нових методів лікування і профілактики раку товстої кишки. До речі, за даними дослідників з Університету Південної Каліфорнії, дві чашки кави в день захищають від раку кишечника. Ймовірно, кофеїн і поліфеноли, що містяться в напої, виступаючи в ролі антиоксидантів, перешкоджають росту пухлинних клітин.