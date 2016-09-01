Учені розробили лікувальні контактні лінзи, які замінюють очні краплі

Дослідницька група з Медичної школи Гарварду (Harvard Medical School) розробила контактні лінзи для лікування глаукоми. Лінзи містять лікарський препарат, який поступово вивільняється. Пацієнтам, які користуються такими лінзами, не потрібно регулярно закрапувати в очі лікарський розчин, повідомляє Медпортал. Цей традиційний метод (закрапування) має ряд недоліків – при такому введенні в око не завжди потрапляє препарат в необхідній кількості, а крім того, пацієнти нерідко не дотримуються режим прийому ліків. Все це не кращим чином позначається на ефективності лікування глаукоми.

Лікарські контактні лінзи позбавлені цих недоліків. Вони зроблені з гідрогелю, покритого біополімером, що містить препарат латанапрост, призначений для зниження внутрішньоочного тиску. Лінзи можуть застосовуватися і для коригування зору, але можуть використовуватися і тими пацієнтами, чий зір у нормі.

Деніел Коэйн ((Daniel Kohane) і його колеги вже випробували свою розробку на чотирьох макаках, у яких була штучним чином викликана глаукома. Мавпи носили лінзи з латанопростом в низькій концентрації протягом тижня, після цього була перерва на три тижні, після якого їм п'ять днів крапали латанопрост. Далі була ще одна перерва на три тижні, після якої вони тиждень носили лінзи з латанопростом у високій концентрації.

Читайте такожДослідження показало, що любителі собак не схильні до глаукомиУ ході дослідження вчені вимірювали у тварин внутрішньоочний тиск. Виявилося, що лінзи з низькою дозою препарату працювали так само ефективно, як і краплі, а лінзи з великою концентрацією були більш ефективні.

Автори планують протестувати лінзи і на пацієнтах. Вони сподіваються, що новинка зробить лікування глаукоми більш дієвим. Нагадаємо, глаукома є провідною причиною розвитку сліпоти.