Сучасні діти менш розвинені фізично і нижчі ростом - дослідження

Про це говорять співробітники Наукового центру здоров'я дітей РАМН. Як передає "Правда.RU", вчені брали інформацію про молодих людей кінця минуло століття і порівнювали її з даними молодих людей, що живуть зараз.

Виявилося, загальна маса тіла молодих людей зменшилася на 20%, а маса кісткової тканини - на 30%. На думку вчених, причина у великій кількості стресових ситуацій, в які потрапляють сучасні підлітки. А ще негативний вплив спостерігається за рахунок незбалансованого харчування.

Читайте такожФахівці назвали щоденну норму споживання цукру для дітейДо речі, крім ваги, скоротився і середньостатистичний ріст молодих людей - на 2%. До того ж, худорлявість стає дуже поширеною. Лікарі радять дітям активніше споживати кальцій з продуктами харчування і стежити за балансом поживних речовин.