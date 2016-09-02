Учені США виростили живу печінку зі стовбурових клітин

Вченим вдалося виростити функціонуючу печінку людини зі стовбурових клітин людини. Створений таким чином орган містить всі компоненти, які присутні у печінці – клітини різних типів, жовчні протоки і кровоносні судини. Втім, будова штучно вирощеної печінки відрізнялася від цього органу, повідомляє Медпортал.

Трейсі Грикшайт (Tracy C. Grikscheit) і її колеги з Дослідницького інституту Сабан (The Saban Research Institute) раніше вже змогли виростити в лабораторії кишечник, а тепер вирішили модифікувати технологію і застосувати її для створення печінки.

Автори пересадили створений ними орган мишам і змогли показати, що печінка функціонує. У сироватці крові мишей був виявлений людський альбумін, який синтезується клітинами печінки. У тварин з печінковою недостатністю штучно вирощена печінка виконувала ряд функцій, а гепатоцити мали здатність до проліферації.

Читайте такожВчені виростили в лабораторії живе окоВирощування функціонуючої печінки – важлива подія для трансплантології, бо використання штучно створених органів допоможе тим, хто очікує трансплантації печінки, хто страждає печінковою недостатністю або іншими захворюваннями. Люди повинні чекати необхідний орган протягом довгого часу, а після пересадки протягом усього життя приймати імуносупресанти, щоб запобігти відторгненню печінки. Інший підхід – пересадка клітин печінки, ефект від якої зберігається приблизно на рік. Це тимчасовий варіант, після чого хворим все одно потрібна пересадка печінки.

Читайте такожВ лабораторії виростили штучний хрящПоки що, однак, говорити про те, що вирощена в лабораторних умовах печінка буде пересаджена людям, передчасно, відзначають творці.