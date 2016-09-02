Проблеми з обміном речовин призводять до синдрому хронічної втоми - дослідження

Синдром хронічної втоми не дає спокою сучасним ученим. Вони ніяк не можуть визначитися з причиною розвитку синдрому. Згідно з останнім дослідженням, вчені пов'язують відхилення з порушеннями в ланцюгах білків, що відповідають за метаболізм, пише Мeddaily.ru з посиланням на The Russian Times. Ці порушення призводять до гальмування всіх біологічних процесів, і організм впадає в "сплячку" (діапаузу). Як наслідок, у крові людей із синдромом відзначаються унікальні хімічні маркери.

За словами вчених Університету Сан-Дієго, в природі деякі тварини впадають у діапаузу при несприятливих зовнішніх умовах. Тоді уповільнення метаболізму дозволяє їм вижити. У людини цей стан, правда, викликає болі, порушення сну, втому, мігрень і зниження якості життя. Коментує дослідник Роберт Навью: "Незважаючи на те, що синдром хронічної втоми може розвиватися з різних причин, його поява однаковим чином змінює метаболізм клітин".

Читайте такожКава - універсальний засіб проти втоми нервової системиВ доказ вчені наводять результати дослідження біологічних рідин 45 осіб з синдромом. Виявилося, у всіх осіб з синдромом порушена робота 20 ланцюжків білків, що відповідають за метаболізм (активність майже всіх з них була знижена).