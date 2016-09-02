У Малайзії зафіксованo перший випадок зараження вірусом Зіку

У 58-річної хворої з'явилися висипання і гарячка через тиждень після повернення з Сінгапуру 21 серпня, сказав міністр охорони здоров'я Малайзії Субраманіам Сатхасивам, повідомляє REUTERS.

"Ми вживаємо заходів боротьби з комарами біля будинку жінки, щоб запобігти поширення вірусу", - сказав він на прес-конференції.

Вірус Зіку був виявлений в Бразилії в 2015 році і з тих пір поширився по Північній і Південній Америці. Вірус являє небезпеку для вагітних жінок, оскільки може викликати мікроцефалію - серйозний вроджений дефект, при якому немовлята народжуються з аномально маленькою головою і недорозвиненим мозком.

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Центри з контролю і профілактики захворювань США повідомили, що Сінгапур є єдиною азіатською країною, де активно поширюється вірус Зіку. Чиновники Сінгапуру, одного з світових фінансових і туристичних центрів, вперше повідомили про зараження 41 людини всередині країни в суботу, а в середу відзвітували про зростання числа хворих до 115.