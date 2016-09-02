Учені встановили, що грудне вигодовування корисне для годуючих мам

Дослідники продовжують з'ясовувати, чим корисне грудне вигодовування. Про переваги для дитини сказано вже досить багато, і Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує годувати немовлят винятково грудним молоком хоча б до шести місяців, а потім, разом з прикормом, продовжувати грудне вигодовування до двох років, повідомляє Медпортал.

Однак останнім часом з'являється все більше досліджень, присвячених користі грудного вигодовування для самих годуючих матерів. Ось ще одне: вчені продемонстрували, що жінки, ті, що годували своїх дітей більше півроку, мали більше шансів вижити при раку молочної залози.

У дослідженні взяли участь 629 жінок, які перенесли операцію з приводу раку молочної залози. Виявилося, що ті, хто годував малюків грудним молоком більше 6 місяців, рідше вмирали від цієї форми раку, а двадцятирічна загальна виживаність серед них була максимальною.

Читайте такожВчені встановили, що грудне молоко - це природний антибіотикКрім того, було показано, що жінки, що страждали під час вагітності гестаційним діабетом, які починали годувати дитину грудним молоком відразу після пологів, у два рази рідше хворіють на діабет 2 типу протягом двох років після пологів, ніж ті, чиї діти були на штучному вигодовуванні.

Еріка Гундерсон (Erica Gunderson) вважає, що все це свідчить про те, що грудне вигодовування важливе як для дітей, так і для матерів, а це значить, що необхідно продовжувати пропаганду грудного вигодовування.