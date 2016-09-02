Лікарі закликали обов'язково включати в раціон оливки

Оливки можуть позмагатися з точки зору користі з суперпродуктами, відзначає meddaily.ru з посиланням на Zee News. Оливки знижують ризик серцевих хвороб за рахунок зменшення показників кров'яного тиску і холестерину. Для отримання ефекту достатньо буде споживати по чашці оливок. Секрет в великій кількості вітаміну Е і мононенасичених жирних кислот.

А ще за рахунок протизапальних властивостей оливки допомагають впоратися з больовими відчуттями. Оливки вважаються ідеальним продуктом для волосся і шкіри, адже в них багато жирних кислот і антиоксидантів. Також оливки - це цінне джерело заліза, а значить, їм під силу підвищити рівень гемоглобіну.

Читайте такожЦілющі продукти для здорової шкіриКрім оливок, і оливкова олія включена в список продуктів, корисних для волосся і шкіри. Дані продукти - справжнє джерело жирних кислот омега-3. Вони корисні для волосся, нігтів, поліпшують циркуляцію крові і зберігають вологу в шкірі. В оливках є фенольні сполуки - олеуропеїн і олеокантал. Це одні з найбільш потужних антиоксидантів в природі. Дикінський університет встановив: олеокантал прекрасно впорується із запальними процесами у шкірі, як і ібупрофен.