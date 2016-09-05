У Канаді понад 120 тяжкохворих добровільно пішли з життя після прийняття закону про евтаназію

Про це в п'ятницю повідомив телеканал CBC.

Закон, що дозволяє медикам допомагати хворим людям добровільно йти з життя, був прийнятий 17 червня після тривалих дебатів в парламенті Канади. За інформацією телеканалу, найчастіше закон про евтаназію використовувався в провінціях Онтаріо (49 разів) і Британська Колумбія (46 разів), передає ТАСС.

Телеканал CBC підкреслив, що точних даних щодо застосування евтаназії немає, так як деякі регіони Канади "не ведуть або не хочуть надавати таку інформацію", а загальнофедеральний облік таких випадків не ведеться.

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Новий закон поширюється тільки на громадян Канади. Згідно з документом, добровільно піти з життя за допомогою лікарів зможуть тільки психічно здорові люди старше 18 років, які страждають на невиліковні хвороби або отримали такі каліцтва, від яких неминуче настане смерть. Законом також скасовано кримінальне переслідування лікарів, які проводять евтаназію.

В лютому 2015 року Верховний суд Канади ухвалив рішення, згідно з яким лікарі мають право допомагати пацієнтам з важкими і невиліковними захворюваннями добровільно йти з життя. Таким чином, суд зняв заборону на евтаназію, введену в 1993 році. Після цього федеральний уряд повинен був прийняти відповідний закон, а до тих пір евтаназія в Канаді залишалася поза законом. Евтаназія дозволена лише в декількох країнах, таких як Нідерланди і Бельгія, а також деяких штатах США.