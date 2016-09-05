Влада Сінгапура повідомила про 27 нових випадків зараження вірусом Зіка.

Таким чином, кількість заражених зросла до 242 осіб, передає Reuters.

25 із нових носіїв вірусу були заражені в районі первинного осередку. Водночас є підозри, що нові випадки зараження мали місце в нових районах Сінгапура.

«Є потенційно нова область (зараження), пов'язана з одним із раніше відомих випадків та одним новим випадком», - цитує Deutsche Welle спільнe заяву сінгапурських Міністерства охорони здоров'я та національного відомства з питань довкілля.

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Як відомо, вірус Зіка викликає мікроцефалію у новонароджених у випадку, якщо жінка під час вагітності заразилася вірусом. Мікроцефалія призводить до значних вад розвитку мозку.

Вірус передається через укуси комарів Aedes. Симптомами є помірний жар, висипи на шкірі та кон'юктивіт. Зазвичай вони зберігаються від двох до семи днів, але у багатьох пацієнтів симптоми відсутні взагалі.

Перші випадки масової хвилі захворювань на цей вірус були зафіксовані минулої осені у Бразилії, де нині кількість заражених сягнула понад 1800 осіб. Відомі випадки зараження у США та Європі.

Вперше цей вірус виявили в Уганді в 1947 році.