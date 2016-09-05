У США заборонили антибактеріальне мило

Мова йде про 19 речовин, серед яких є і найбільш популярні компоненти антибактеріальних засобів – триклозан і триклокарбан. Поки заборонена реалізація лише мила і гелю для душу, а про розчини для дезінфекції рук і антибактеріальних серветках мова не йде.

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Джанет Вудкок (Janet Woodcock), керівник Державного експертного центру (Center for Drug Evaluation and Research) пояснює, що багато покупців вважають, що антибактеріальне мило набагато ефективніше справляється з поширенням бактерій, ніж звичайне мило і вода, проте наукових підтверджень цього факту отримано не було. Насправді ж деякі антибактеріальні компоненти можуть навіть зашкодити організму.

Виробникам дається рік на те, щоб змінити рецептуру, виключивши заборонені інгредієнти, або зовсім припинити випуск мила і гелю для душу.

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У свою чергу Американський інститут чистоти (American Cleaning Institute), створений у 1926 році американською Асоціацією виробників мила і гліцерину (Association of American Soap and Glycerine Producers) повідомив, що у FDA є всі необхідні наукові докази. Виробники планують провести додаткові дослідження, які підтвердять ефективність і безпеку антибактеріальних засобів.

У наукових ж публікаціях йдеться, що регулярне використання мила, що містить триклозан, може призвести до поширення бактерій, що мають лікарську стійкість. Підтверджень того, що антибактеріальне мило корисніше для здоров'я, ніж звичайне, виявлено не було.