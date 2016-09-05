Перебувати в автомобілях, що простоюють у пробці, небезпечно для здоров'я - вчені

Вчені з університету Суррей виявили високий рівень забруднення повітря всередині автомобілів, що простоюють у пробці або під час вимушеної зупинки на світлофорі, пише Science Direct.

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У деяких випадках він був майже на 40 % вище, ніж в умовах вільного руху на дорозі. Найбільші показники забруднення були знайдені в закритих транспортних засобах з включеним всередині вентилятором.

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Справа в тому, що при включенні вентилятора всмоктується забруднене повітря з вулиці. Тому один з найкращих способів обмежити шкідливий вплив під час перебування в пробки – закрити всі вікна, але не включати вентилятори.

Також необхідно витримувати максимальну відстань між автомобілями. ВООЗ попереджає, що забруднення атмосферного повітря входить у першу десятку загрозливих для здоров'я чинників, пов'язаних із передчасною смертю.