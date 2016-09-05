Вчені виявили у людини шостий смак, що відповідає за любов до хліба

Досі вченими було доведено, що людина відчуває 5 смаків їжі: до солодкого, солоного, гіркого, кислого та умамі(смак глутамату натрію та інших добавок), пише sciencealert.com.

Тепер список смаків поповнився ще одним. Автори називають його кількома назвами «крохмалистим», «рисовим» або «хлібним». Він характерний для їжі, багатої вуглеводами, зазначають вчені з Університету Орегона (Oregon State University). Саме через нього багато людей обожнюють їсти випічку та інші продукти, що містять багато вуглеводів.

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Для того, щоб підтвердити існування шостого смаку, вчені запросили 22 добровольці, яким запропонували спробувати розчини, що містять різну кількість вуглеводів. Вони оцінили продегустовані зразки.

Після цього вчені домоглися того, щоб учасники стали нездатні розрізняти солодке, блокувавши роботи певних смакових рецепторів на поверхні язика. Після цього заблокували процес розщеплення довголанцюгових вуглеводів – зазвичай цей процес протікає дуже швидко. В результаті люди все одно розрізняли «крохмалистий» смак, тобто рецептори реагували не на солодке, а саме на смак їжі, багатої вуглеводами. Раніше вважалося, що вуглеводи не мають власного смаку, лише солодкого.

Тепер вчені збираються виявити, які ж рецептори відповідають за сприйняття шостого смаку. Раніше інша дослідницька група повідомила, що свій смак мають і жири.