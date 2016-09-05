Італійські вчені розкрили секрет здорового довголіття

Італійські вчені з Університету Сапієнца (Sapienza University) спільно з дослідницькою групою з Медичної школи Сан-Дієго (San Diego School of Medicine) отримали перші результати досліджень, які були проведені ними в італійській селі Аччаролі, повідомляє Медпортал.

Жителі цього населеного пункту відрізняються високою тривалістю життя і міцним здоров'ям – навіть у похилому віці у них рідше розвиваються захворювання серця, деменція та інші хронічні хвороби. Дивно і те, що кількість довгожителів була приблизно однаковою серед чоловіків і жінок – зазвичай жінки живуть довше чоловіків.

Самі жителі вважають, що секрет їх довголіття – правильне харчування. Вони дотримуються так званої середземноморської дієти, їх раціон багатий свіжими овочами і фруктами, оливковою олією і рибою. Вони пояснюють, що їдять все натуральне – вирощують овочі і фрукти, курей і кроликів, ловлять рибу. Крім того, місце, де розташоване село відрізняється гарною екологією – Аччаролі знаходиться далеко від великих населених пунктів і виробництв.

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