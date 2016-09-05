Метод "менше їсти і більше рухатися" не завжди працює - дослідження

Будь-якій людині відомо, що «просто» треба менше їсти і більше рухатися, і якщо неухильно дотримуватися цих правил — то стрункість незабаром забезпечена. Однак не у всіх людей цей метод працює так, як очікується. Одні люди можуть їсти багато і мало займатися спортом, та все одно зберігати бажану форму, а інші змушені проводити в спортзалі весь вільний час і харчуватися правильно без жодної поблажки — і незважаючи на це, вони все одно набирають вагу. Вчені з Ірландії, Канади і США провели дослідження, результати якого пояснили, чому так відбувається. Виявляється, вся справа в роботі імунної системи організму, повідомляє Медпортал.

Одним з провідних авторів роботи був Донал О'Ші (Donal O' Shea), професор Дублінського університетського коледжу (University College Dublin). Він пояснив: «Ми знаємо, що якщо людина набрала вагу, то скинути її може бути дуже складно. Було б занадто просто сказати — їжте менше, більше рухайтеся, вага піде. Це так не працює. Тіло саме захищається від втрати ваги, і тепер ми знаємо, що в цьому бере участь імунна система». За його словами, зазвичай люди думають, ніби імунна система працює тільки в тих випадках, коли необхідно протистояти хворобам, але насправді швидка втрата ваги може бути набагато більшою загрозою. Різке схуднення, на думку імунної системи, може бути небезпечним, і тому на спроби скоротити кількість уживаних калорій і підвищити їх витрати вона може дати імунну відповідь.

Читайте такожФізичні вправи вбережуть офісних працівників від хвороб серцяЛідія Лінч (Lydia Lynch), що працює в Гарвардській медичній школі (Harvard Medical School) та Трініті-коледжі в Дубліні (Trinity College Dublin), розповіла, що за результатами дослідження виявилося, що ключову роль в регулюванні метаболізму грають інваріантні натуральні T-кілери (iNKT). Вони необхідні для того, щоб жирові клітини могли виробляти особливі білки під назвою «фактор росту фібробласта 21». Ці білки, в свою чергу, потрібні для того, щоб біла жирова тканина перетворювалася в буру, яка і відповідає за схуднення. Стимуляція вироблення iNKT-клітин допомагає організму виробляти більше необхідних для перетворення протеїнів, і людина худне швидше.

Читайте такожІталійські вчені розкрили секрет здорового довголіттяЯк приклад науковці навели випадок Брендана Куїнна (Brendan Quinn). Чоловік працював фітнес-інструктором. Він став повніти після того, як у нього виявили розлад імунної системи. За 3-4 роки він набрав 44 кілограми — при цьому він тренувався і харчувався так само, як і раніше. Брендан розповів, що дуже строго дотримувався режиму тренувань і харчування, і вага теоретично повинен була йти, але цього не відбувалося. Фітнес-інструктор познайомився з професором О'Ші, метод якого допоміг чоловікові нарешті почати худнути. В результаті стимуляції імунної системи організм Куїнна почав розщеплювати жир, який раніше накопичувався, і за 5 місяців терапії чоловік скинув 23 кілограми.

Донал О'Ші резюмував, що висновки його і його колег можуть бути корисними для розуміння, чому деякі люди не можуть схуднути, незважаючи на всі докладені ними зусилля. Крім того, за його словами, їх дослідження можуть допомогти у підготовці стратегій по запобіганню ожиріння, в тому числі дитячого.