Людям з аритмією не можна вживати алкоголь - дослідження

Нове дослідження, проведене в Каролінському інституті, показало: зловживання алкоголем і вік - основні фактори ризику інсульту у людей, які страждають аритмією. Вчені настійно рекомендують лікарям попереджати про це своїх пацієнтів, розповідає Meddaily.ru з посиланням на UPI.com.

Читайте такожЧервоне вино захищає організм людини від атеросклерозуУ дослідженні взяли участь 25000 шведів у віці від 18 до 64 років. Учасники страждали від миготливої аритмії, не пов'язаної з вадами клапанів серця. Аритмія збільшує ймовірність інсульту. Однак у добровольців ризик ішемічного інсульту був знижений, оскільки інші істотні фактори відсутні.

Дослідники стежили за учасниками близько п'яти років. Вони виявили два чинники, які збільшували ймовірність інсульту у добровольців. Ними виявилися вік і госпіталізація, пов'язана із вживанням алкоголю. Через неї ризик підвищувався вдвічі. А прийом препаратів, що розріджують кров, захищав від інсульту.

Читайте такожАритмія більш небезпечна для здоров'я жінокВчені поки що не знають, в чому причина виявленої кореляції між інсультом і алкоголем у людей з аритмією. Можливо, спиртне викликало напад аритмії, що призводило до інсульту. Або справа в одному з ефектів алкоголю. Фахівці зазначають: необхідні подальші дослідження.