ВООЗ опублікувала нові рекомендації з лікування хламідіозу, гонореї та сифілісу

Хламідіоз, гонорея і сифіліс - усі ці інфекції, викликані бактеріями, як правило, виліковуються за допомогою антибіотиків. Однак ці ІПСШ часто не діагностуються і все важче піддаються лікуванню, оскільки деякі антибіотики втратили свою ефективність в результаті їх неправильного або надмірного використання. За оцінками, щорічно 131 мільйон людей хворіють хламідіозом, 78 мільйонів гонореєю і 5,6 мільйона – сифілісом.

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За останні роки стійкість цих ІПСШ до впливу антибіотиків швидко посилилася і вибір лікувальних засобів звузився. Серед цих ІПСШ найбільша стійкість до антибіотиків розвинулася у гонококів. Вже виявлені штами гонококів з множинною лікарською стійкістю, не реагують на наявні антибіотики. У разі хламідіозу, сифілісу стійкість до антибіотиків також спостерігається, хоча і в меншій мірі, і це ставить під загрозу профілактику і швидке лікування.

ІПСШ, не виявлені і не ліковані, можуть призводити до серйозних ускладнень і тривалих проблем зі здоров'ям у жінок, таких як запальні захворювання органів малого тазу, позаматкова вагітність, викидень, а гонорея і хламідіоз при відсутності лікування можуть призводити до безпліддя як у чоловіків, так і у жінок. Хламідіоз, гонорея і сифіліс можуть також у два-три рази підвищувати ризик інфікування ВІЛ. Залишена без лікування ІПСШ у вагітної жінки підвищує ймовірність мертвонародження і смерті новонародженої дитини.

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Нові рекомендації засновані на останніх наявних фактичних даних про найбільш ефективних препаратів для лікування цих трьох інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Гонорея

Гонорея є поширеною ІПСШ, яка може призводити до інфікування геніталій, прямої кишки і горла. З появою кожного нового класу антибіотиків для лікування гонореї з'являлася і посилювалася стійкість до протимікробних препаратів. Старі та дешеві антибіотики втратили свою ефективність в лікуванні інфекції.

У зв'язку із зростаючою загрозою стійкості до антибіотиків ВООЗ настійно рекомендує країнам оновити їх національні керівні принципи по лікуванню гонореї. Національні органи охорони здоров'я повинні відслідковувати рівні поширеності стійкості до різних антибіотиків у штамів гонококів, що циркулюють серед їх населення. Нове керівництво закликає органи охорони здоров'я рекомендувати лікарям призначати той антибіотик, який є найбільш ефективним в контексті місцевих моделей стійкості. Для лікування гонореї не рекомендується використовувати хінолони (клас антибіотиків) через широко поширені високі рівні стійкості.

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Сифіліс

Сифіліс поширюється при контакті з раною на геніталіях, анусі, прямій кишці, губах і в роті або від матері дитині під час вагітності. За оцінками, в 2012 р. в результаті передачі сифілісу від матері дитині сталося 143 000 випадків ранньої смерті плода/мертвонародження, 62 000 випадків неонатальної смерті і 44 000 випадків передчасних пологів/народження дітей з низькою масою тіла.

Нове керівництво ВООЗ рекомендує використовувати для лікування сифілісу одну дозу бензатин-пеніциліну – антибіотика в ін'єкційній формі, який лікар або медсестра вводить в сідницю або стегнову м'яз інфікованого пацієнта. Це найбільш ефективний препарат проти сифілісу, ефективніший і дешевший, ніж пероральні антибіотики.

На Шістдесят дев'ятій сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в травні 2016 р. бензатин-пеніцилін був визнаний одним з основних лікарських засобів, запасів якого значно не вистачає протягом ряду останніх років. ВООЗ отримує повідомлення про його дефіцит від представників та провайдерів за дородовим спостереженням у країнах з важким тягарем сифілісу з трьох регіонів ВООЗ. ВООЗ працює з партнерами для виявлення країн, які відчувають брак цього препарату, та сприяє у проведенні моніторингу глобального наявності бензатин-пеніциліну для усунення розбіжностей між національним попитом і постачанням цього антибіотика.

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Хламідіоз

Хламідіоз є найпоширенішою бактеріальної ІПСШ, а люди з цією інфекцією часто мають гонорею у вигляді коінфекції. Симптоми хламідіозу - виділення і відчуття печіння при сечовипусканні, але у більшості людей інфекція протікає безсимптомно. Навіть при відсутності симптомів інфекція може мати негативні наслідки для репродуктивної системи.

ВООЗ закликає країни негайно перейти до використання оновлених керівних принципів, у відповідності з рекомендаціями Глобальної стратегії сектору охорони здоров'я щодо ІПСШ (на 2016-2021 роках), схваленої урядами на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в травні 2016 року. Нові керівні принципи знаходяться також у відповідності з Глобальним планом дій по боротьбі зі стійкістю до антимікробних препаратів, який був прийнятий урядами на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я в травні 2015 року.

Одним з найефективнішим методом захисту проти ІПСШ є використання правильне та постійне презервативів.