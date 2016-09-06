Забруднене повітря може провокувати розвиток хвороби Альцгеймера - вчені

Забруднене повітря може бути одним з факторів, що провокують розвиток хвороби Альцгеймера, йдеться в новому дослідженні британських учених, повідомляє Російська служба ВВС.

Дослідники з Центру з вивчення хвороби Альцгеймера в Британії виявили крихітні частинки магнітного окису заліза в тканинах мозку людей, що страждають хворобою Альцгеймера. Частинки токсичної речовини були виявлені переважно у тих, хто живе в містах з сильно забрудненим повітрям.

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У дослідженні вчених йдеться, що прямий причинно-наслідковий зв'язок між наявністю частинок магнітного окису заліза в тканинах мозку і розвитком хвороби поки не виявлено, однак необхідно подальше вивчення впливу навколишнього середовища на розвиток хвороби Альцгеймера.

Магнетит, накопичуючись в клітинах головного мозку, є причиною утворення вільних радикалів, які завдають шкоди клітинам мозку.