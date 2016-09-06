Діти в усьому світі почали частіше хворіти на онкологію - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я наводить статистику, згідно з якою рак, що вражає дітей до 15 років, становить не більше 5% від усіх онкологічних захворювань. Щорічно на рак хворіють в середньому 50-200 дітей з мільйона. В останні роки, однак, намітилася тенденція до збільшення числа випадків дитячого раку, пише The Sun.

Експерти британської благодійної організації Children with Cancer UKс тривогою відзначили, що в останні роки діти стали хворіти на рак частіше, ніж у 1998 році. Захворюваність на рак за цей час зросла на 40%. Зростає не тільки захворюваність, але й дитяча смертність від раку.

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Основна причина цієї «епідемії» – спосіб життя, вважають фахівці, припускаючи, що з образом життя пов'язано близько 70% випадків дитячого раку. Екологія не покращується, кількість автомобілів зростає, діти все частіше користуються комп'ютерами, планшетами та мобільними телефонами. Негативно позначається на здоров'ї і вживання фаст-фуду. Діти ведуть менш активний спосіб життя, проводячи час в інтернеті, спілкуючись з друзями в месенджерах і неправильно харчуючись.

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Не секрет, що незбалансоване харчування і сидячий спосіб життя можуть викликати проблеми з вагою, а зайва вага, як показують останні дослідження, є причиною виникнення деяких форм раку.

Експерти вважають, що батьки повинні приділяти більше уваги способу життя дітей. На те, щоб зробити його більш здоровим повинні бути спрямовані і державні програми.