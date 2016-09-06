Вітамін С руйнує ракові клітини - дослідження

Для цього дослідники з Данії пропонують комбінувати азацитидин або децитабин з вітаміном С, повідомляє Science Daily. Дефіцит цього вітаміну спостерігається у багатьох хворих.

У лабораторних дослідженнях продемонстровано, що така терапія дійсно працює. Введення азацитадина разом з вітаміном С сприяє уповільненню пухлинного росту і провокувало саморуйнування ракових клітин.

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Надалі вчені планують провести більш масштабне дослідження, в якому ефективність комбінованої терапії буде порівнюватися з ефективністю одночасного використання азацитадина і плацебо. Автори також підкреслюють, що у них немає підстави припускати, що подібний підхід допоможе пацієнтам з іншими формами раку.

Терапія вже випробовується на людях. В експерименті, що проводиться під керівництвом Кірстен Гребек, беруть участь 20 осіб з мієлоїдним диспластичним синдромом та гострим мієлоїдним лейкозом. Всім їм призначено епігенетична терапія: вводяться препарати впливають на експресію генів, що беруть участь у регуляції клітинного циклу і ділення клітин. Попередні результати експерименту будуть оприлюднені навесні або влітку 2017 року.

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Автори очікують, що результати, отримані в лабораторії, підтвердяться і в експерименті за участю пацієнтів. Додавання вітаміну С – простий і недорогий спосіб підвищити ефективність проведеного лікування, вважають вчені.