Учені назвали розвиток алергійних захворювань головною небезпекою прийому антибіотиків

Вчені Нідерландів встановили, що застосування антибіотиків у ранньому дитячому віці (до 2 років) пов'язане надалі з високим ризиком розвитку алергійних захворювань, повідомляє EurekAlert!

Предметом метааналізу вчених стали 22 дослідження 1966-2015 років. Вони були присвячені впливу прийому антибіотиків в перші два роки життя дитини на появу в подальшому алергійних захворювань, зокрема дерматиту і сінної лихоманки.

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Вчені встановили, що підвищений ризик розвитку дерматиту внаслідок раннього прийому антибіотиків становив 15-41%. Ймовірність появи сінної лихоманки в цьому випадку становила 14-56%.

Вчені бачать причину появи алергійних захворювань (дерматит і сінна лихоманка) в руйнуванні мікроорганізмів у кишечнику, що викликано дією антибактеріальних препаратів. Це призводить до пригнічення діяльності імунної системи, що робить організм уразливим для алергії.