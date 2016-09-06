Прийом антидепресантів може привести до переломів - дослідження

Антидепресанти можуть бути необхідні для вашого психічного здоров'я, але в деяких випадках їх прийом може нашкодити кісткам. У людей, що приймають препарати, що відносяться до інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, частіше виникають переломи, повідомляє Медпортал.

Вченим з Колумбійського університету (Columbia University), які помітили цю закономірність, втім поки що до кінця незрозуміло, чи є переломи наслідками прийому антидепресантів або ж пов'язані з самою депресією.

Читайте такожПідвищення працездатності - ознака того, що депресія відступаєПатрісія Дьюсі (Patricia Ducy) і її колеги провели експеримент на мишах. Протягом шести тижнів тварини отримували флуоксетин, основна діюча речовина Прозака – це призвело до втрати кісткової маси. Вчені помітили, що в перші три тижні кістки зміцнювалися і ризик переломів знижувався, але в подальшому спостерігалася втрата кісткової маси. Це було пов'язано з тим, що флуоксетин інгібував роботу остеокластів – клітин, здатних руйнувати кісткову тканину. Надалі, однак, високий рівень серотоніну, що виникає в результаті прийому препарату, впливав на роботу однієї з ділянок гіпоталамуса, що бере участь в регуляції росту кісток.

Читайте такожАлкоголь - поганий антидепресант, заявляють вченіПодібна закономірність спостерігається і у людей: пацієнти, що приймають антидепресанти довше року, більшою мірою схильні до переломів. Це свідчить про те, що лікарям, які призначають антидепресанти пацієнтам, необхідно пам'ятати і про можливі побічні ефекти таких ліків. Пацієнтам, які входять у групу ризику, можливо, знадобиться змінити спосіб життя, наприклад, відмовитися від куріння, або змінити раціон.