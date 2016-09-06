Потепління світового океану загрожує спалахами тропічних захворювань - дослідження

Через глобальне потепління в океані поширюються хвороби, які можуть становити загрозу для тварин і людей. До таких висновків прийшли 80 вчених з 12 країн у дослідженні, проведеному в рамках Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів (IUCN), повідомляє Російська служба ВВС.

Згідно з висновками вчених, океани поглинули з 1970-х років понад 93% загального росту температури планети. Світовий океан став щитом від глобального потепління.

Однак це повністю змінило систему життя в океані. Через зміну клімату планктон, медузи, черепахи та морські птахи витісняються в місця, де раніше вони не могли жити через дуже низькі температури.

Читайте такожВООЗ видала нові рекомендації по запобіганню зараженню вірусом ЗікаПлутаються і самі тварини, наприклад, кити або птахи не можуть дістати їжу в традиційних для цього місцях. Птахи не можуть зловити рибу поруч зі своїми традиційними місцями гніздування.

Ще одним наслідком цього є поширення тропічних хвороб в нових для них регіонах, попереджають вчені.

Крім того, в результаті росту температур може відбуватися зараження водойм цвітінням водоростей, знебарвлення коралів і екстремальні погодні явища.

Читайте такожВчені склали глобальну карту зоонозівНавіть якщо людство зможе впоратися зі зростанням викидів парникових газів, процес зміни світового океану продовжиться, впевнені вчені. У доповіді підвищення температури світового океану називають "головним таємним викликом нашого покоління".