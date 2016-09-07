Китайські вчені винайшли "генні ножиці", які допоможуть вилікувати рак

Група вчених з клініки при Університеті Шеньчженя, Китай, створили інструмент генного редагування, за допомогою якого успішно працюють зі злоякісними пухлинами у піддослідних мишей. Ген під назвою Crispr-Cas9 замінює уражену ділянку ДНК новим кодом, який знищує ракові клітини, не завдаючи шкоди здоровим.

Про це метод пише Newsru.co.il з посиланням на сайт новинної служби ВВС.

Вчені повідомили, що у мишей з перепрограмованим сигнальним клітинним шляхом розвиток пухлини істотно сповільнився порівняно з тими, хто не отримував лікування. Проте поки що не відомо, чи буде ця методика так само ефективна в організмі людини.

Читайте такожДіти в усьому світі почали частіше хворіти онкологією - ВООЗДану техніку вчені запозичили у природи: таким чином бактерії захищаються від ДНК вірусів. В даний час ця методика випробувана на людях, але її небезпека полягає в тому, що генні ножиці Crispr-Cas9 можуть вирізати здорову ділянку ДНК, а також викликати мутацію здорового гена і спровокувати таким чином онкологічне захворювання.