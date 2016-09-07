Американські медики назвали негативні наслідки кесаревого розтину для дитини

Американські медики встановили довгострокові негативні наслідки для здоров'я дітей, народжених за допомогою кесаревого розтину. Присвячене цього дослідження опубліковано в журналі JAMA Pediatrics, коротко про нього повідомляє видання The Guardian.

Діти, які з'явилися на світ за допомогою хірургічної операції розрізу матки, у середньому на 15 відсотків частіше у дорослому віці будуть страждати ожирінням порівняно з тими, хто народився стандартним, тобто вагінальним способом.

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Вчені бачать причину виникнення негативних наслідків в тому, що при кесаревому розтині в кишечник дитини потрапляють бактерії. З плином часу вони змінюють швидкість обміну речовин в організмі, що призводить до появи надмірного почуття голоду і переїдання.

Вчені відзначають, що кесарів розтин найбільш характерний для матерів, які пізно народжують, і для огрядних жінок. Число таких породіль з плином часу, як заявляють медики, збільшується.

У дослідженні вчених взяли участь більш як 22 тисячі дітей, народжених від близько 15 тисяч жінок. Особливо знайдено сильний зв'язок у багатодітних сім'ях. Діти, що з'явилися на світ за допомогою кесаревого розтину, на 64 відсотки частіше страждали ожирінням, ніж їх брати і сестри, народжені вагінальним способом, незважаючи на однакові домашні умови.

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