Акупунктура та йога знімають біль не гірше таблеток - дослідження

Біль є сигналом, що вказує на те чи інше порушення в роботі організму. З больовими відчуттями можна впоратися за допомогою медикаментів, однак фахівці Національного центру комплементарної та інтегративної медицини (National Center for Complementary and Integrative Health) стверджують, що йога, акупунктура і тай чи здатні позбавити людей від больових відчуттів, повідомляє Медпортал.

Читайте такожЙога допоможе підліткам впоратися з тривожними розладами - вченіФахівці Центру проаналізували 105 досліджень, проведених за останні півстоліття. Вони з'ясували, що в одних випадках впоратися з болем можна було без використання анальгетиків, а в інших виходило підвищити ефективність ліків, комбінуючи їх одночасно із застосуванням немедикаментозних технік знеболювання.

Автори вивчали, як альтернативні способи знеболювання справляються з мігренню, остеоатритом, фіброміалгією, головними болями, болями в спині і шиї. Йога виявилася ефективною при болях у спині, а тай чі і акумупунктура полегшувала страждання при остеоартриті. Людям з мігренню і сильними головними болями допомагали техніки релаксації, а масаж зменшував больові відчуття в шиї.

Читайте такожАкупунктура полегшує симптоми менопаузи - відкриттяНабагато меншу ефективність мали масаж і остеопатія при болях у спині, а також тай чі при фіброміалгії. Однак, зазначають дослідники, побічних ефектів таких процедур виявлено не було, а це значить, що вони можуть використовуватися і можливо допоможуть пацієнтам.

Заступник директора Центру Девід Шуртлефф (David Shurtleff) зазначає, що потрібно додатково вивчити ефективність альтернативних підходів до знеболення. Крім цього, потрібно надавати пацієнтам інформацію про те, що впоратися з болем можна не тільки за допомогою лікарських препаратів.