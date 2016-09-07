Американські фахівці опублікували список 5-ти найрідкісніших захворювань

Як передає Мeddaily.ru з посиланням на The Russian Times, на першому місці синдром Аліси. Це розлад головного мозку, через який людина сприймає предмети в спотвореному вигляді. І, як правило, дане відхилення проявляється вночі. Також цю недугу називають синдромом ліліпутських галюцинацій Тодда. Причини хвороби не встановлені. Люди з недугою відчувають зміни образу тіла або навколишнього світу. З цієї причини предмети або навіть частини власного тіла їм здаються меншими або більшими, ніж в реальності.

Читайте такожГолос матері формує емоції дитиниДруга позиція - синдром Котара ("синдром зомбі"), що характеризується тим, що людина вважає себе мертвою. Як результат, вона не їсть і не п'є. Зазвичай даний синдром розвивається на тлі інших психічних відхилень. Його відкрив французький невролог Жюль Котар і вперше описав у 1882 році. Крім переконаності у своїй смерті, пацієнти можуть говорити, що втратили частини тіла або душу.

Синдром чужої руки пов'язаний з мимовільними рухами рук. Приклад: одна рука застібає піджак, а друга тут же розстібає. Таким чином, друга рука може сприйматися як чужа і навіть проявляти агресію (іноді рука душила людину).

Читайте такожСиндром хронічної втоми змушує людей пригнічувати свої емоціїЧетверте місце у аквагенної кропив'янки, алергії на воду. При контакті з водою у людини з'являється сильний свербіж. Дана недуга частіше проявляється в період статевого дозрівання, повністю позбавляючи можливості вмиватися або купатися. Особливо сильно алергія проявляється при потраплянні води в ділянки шиї, рук, на верхню частину тулуба.

А ось синдром кам'яної людини - це генетичне захворювання, що приводить буквально до затвердіння тіла після кожної травми. Поступово синдром веде до повного паралічу внаслідок затвердіння м'язів і зв'язок.