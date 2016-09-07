Учені вирахували оптимальний строк народження близнюків

Це з'ясувала міжнародна група вчених із США, Канади і Європи. Було вивчено понад 35 тис. випадків одночасного виношування декількох дітей. Результати дослідження представлені в журналі British Medical Journal.

Фахівці проаналізували 32 наукові роботи, в яких досліджувалася багатоплідна вагітність і були визначені показники мертвонароджуваності та смертності новонароджених.

За словами вчених, частка смертей близнюків від загального числа мертвонароджень залишається високою (до 10% в Британії).

Читайте такожБлизнюки схильні до довголіття - вченіВстановлено, що у разі дихоріальної двійні, при якій кожен плід має свою плаценту, оптимальний термін появи на світ — 37-я тиждень вагітності. Затримка всього на тиждень призводить до додаткових 9,9 смерті на тисячу чоловік.

Якщо близнюки мають одну і ту ж плаценту, тривалість вагітності повинна становити 36 тижнів.