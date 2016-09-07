Вчені виявили вірус Зіка в сльозах

Згідно з дослідженням учених з університету в Сент-Луїсі (США), цей факт пояснює, чому у деяких пацієнтів, інфікованих вірусом Зіка розвивається захворювання очей, в тому числі увеїт, який може призвести до втрати зору.

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У дослідженні, опублікованому 6 вересня в Cell Reports, описується вплив вірусної інфекції на очі зародків мишей, новонароджених та дорослих.

"Наше дослідження показує, що очі можуть бути резервуаром вірусу Зіка, - говорить доктор Майкл С. Даймонд. - Нам необхідно з'ясувати наскільки довго він зберігається в очах".

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Вірус Зіка викликає легке захворювання у більшості дорослих, але може призвести до пошкодження мозку і смерті плода. У близько третини немовлят інфікованих вірусом Зіка виявлено захворювання очей, в тому числі, запалення зорового нерва, пошкодження сітківки або сліпота після народження. У дорослих, вірус Зіка може викликати кон'юнктивіт і, у рідкісних випадках, увеїт.

Вчені припускають, що люди можуть заразитися вірусом Зіка через контакт зі сльозами інфікованих людей.