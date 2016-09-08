Пуповинна кров ефективна в терапії сепсису - дослідження

Американські дослідники з університету Юти (США) повідомляють, що фактор пуповинної крові може стати основою для ефективної терапії лихоманок, сепсисів, проблем з частотою дихання та ін. Дослідження опублікований в The Journal of Clinical Investigation, пише EurekAlert!

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Вчені відзначають, що, ймовірно, плацента також містить фактор, подібний до nNIF, однак в значно більш менших кількостях. Його наявність пояснюється необхідністю забезпечення захисту організму під час пологів.

Речовина nNIF (neonatal NET inhibitory factor) — неонатальний NET-інгібуючий фактор, — циркулює в крові дитини після двох тижнів з народження. Його дія заснована на здатності пригнічувати запалення, викликане NET (Neutrophil Extracellular Trap) — нейтрофілами позаклітинної нейтрофільної пастки, — групою клітин крові, які протидіють запального процесу.

Між тим, при загостреннях лихоманки і сепсису спостерігається перевиробництво NET, в результаті чого кровоносні судини й внутрішні органи можуть пошкодитися.

"Ми виявили, те, чого не очікували. Це привело нас до нових стратегій терапії", - відзначив автор дослідження, професор медицини Гай Зіммерман.

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Вчені проводили дослідження на мишах. Приблизно 60 відсотків гризунів, оброблених nNIF, жили довше двох днів. Серед інших мишей цей показник дорівнював 20 відсоткам.